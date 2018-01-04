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8 yaşındaki Yasin'den, 21 aydır haber yok

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'nın Akören ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Yasin Şahin'den 21 aydır haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, "21 ay nasıl geçti, bir biz, bir Allah bilir. Hergün işkence yaşıyoruz. Herkes...

8 yaşındaki Yasin'den, 21 aydır haber yok

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'nın Akören ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Yasin Şahin'den 21 aydır haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, "21 ay nasıl geçti, bir biz, bir Allah bilir. Hergün işkence yaşıyoruz. Herkes sanki öyle bir çocuk hiç olmamış gibi unuttu yavrumu" dedi.
Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 4 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde okuldan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aynı gün, Yasin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aralıksız devam etti. Çalışmalar kapsamında, başta evin çevresi olmak üzere, havadan askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracılığıyla, karadan arama ekipleri tarafından su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri tek tek kontrol edildi.
ARAMALAR 24 GÜN SÜRDÜ 
Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve bunun aktığı Apa Gölü girişi Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arandı. Aramalarda, Yasin Şahin'in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine Akören Kaymakamlığı tarafından 24 gün süren arama çalışmaları sonlandırıldı.
21 ayın kendileri için eziyet şeklinde geçtiğini söyleyen baba Yavuz Şahin, "21 ay nasıl geçti, bir biz, bir Allah bilir. Hergün işkence yaşıyoruz. Yasin'im unutulup gitti. Herkes sanki öyle bir çocuk hiç olmamış gibi unuttu yavrumu" dedi.

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