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8 yaşındaki Eylül, evinin önünden kayboldu (2)

VALİ KÖYE GELDİ 8 yaşındaki Eylül'ün kaybolması sonrası Uzunbeyli Mahallesi'ne gelen Ankara Valisi Ercan Topaca, burada Yağlıkara ailesinin oturduğu eve geçerek baba İbrahim Yağlıkara ve yakınları ile görüştü. Vali Topaca, daha...

8 yaşındaki Eylül, evinin önünden kayboldu (2)

VALİ KÖYE GELDİ
8 yaşındaki Eylül'ün kaybolması sonrası Uzunbeyli Mahallesi'ne gelen Ankara Valisi Ercan Topaca, burada Yağlıkara ailesinin oturduğu eve geçerek baba İbrahim Yağlıkara ve yakınları ile görüştü. Vali Topaca, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yaklaşık yarım saat süren toplantı yaptı.
’YA KONUŞTU
Çıkışta Demirören Haber Ajansı’na () konuşan Vali Topaca, "Dün başlayan arama tarama kontrol faaliyetleri devam ediyor. Bu arama faaliyetleri karadan yapıldığı gibi uçaklarla ve drone'larla havadan da yapıldı. Köyün etrafındaki yaklaşık 10 kilometrelik bir alan uçakla tarandı. Bu uçağın özelliği aşağıda bir canlı olduğu zaman kedi dahi hepsini tespit edebiliyor. Bu arama tarama faaliyeti uçağın yaptığı kontrollerde bir şey tespit edilemedi. Ancak bizim hem karadan görevli arkadaşlar, jandarma, köylüler, AFAD ekipleri, emniyet ekipleri etrafı şimdi tekrar bir daha arayacak. Düşebileceği, gidebileceği, hangi alan varsa onlara tek tek bakacağız. Soruşturduğumuz, ifadesine başvurduğumuz, çocuğun ilk andan kaybolduğuna ana kadar bütün aşamaları tek tek bir daha gözden geçiriyoruz. En ufak bir ayrıntıyı dahi kaçırmadan yavrumuzu sağ salim bulmak için her türlü faaliyeti gösteriyoruz" dedi.
ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
“Gören bilen varsa burada görevli askerimize her türlü bilgiyi paylaşmalarında fayda var” diyen Vali Topaca, "O bilgi bizi sonuca götürebilir. Bir özel çalışma grubu da oluşturduk. Kaybolma hadisesini bütün boyutlarıyla aydınlatacak bir ekip. Arkadaşlarımız da bu çalışmayı yürütecekler" diye konuştu.

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