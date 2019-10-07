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8 yaşındaki Batuhan, kalp krizinden öldü
ORDU'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı (8) yaşamını yitirdi. Olay, dün, ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıfta okuyan Batuhan Artçı, ailesi...
GÜVENLİK 07.10.2019, 11:49
ORDU'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı (8) yaşamını yitirdi.
Olay, dün, ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıfta okuyan Batuhan Artçı, ailesi de evdeyken, aniden fenalaştı. Aile bireylerinin haber vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Batuhan'ı ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen Batuhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Batuhan, yaşamını yitirdi. Batuhan Artçı'nın ölümüyle ailesi, yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.
Olay, dün, ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıfta okuyan Batuhan Artçı, ailesi de evdeyken, aniden fenalaştı. Aile bireylerinin haber vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Batuhan'ı ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen Batuhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Batuhan, yaşamını yitirdi. Batuhan Artçı'nın ölümüyle ailesi, yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.
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