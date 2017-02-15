8 yaşındaki Arda sulama kanalında ölü bulundu

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), () - AYDIN'ın Söke İlçesi'nde 8 yaşındaki Arda Akiş, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında ölü bulundu. Akiş'in kenarından oynadığı sulama kanalına düşüp sürüklenerek suda boğulduğu sanılırken, kesin ölüm nedeni otopside belli olacak.

Dün saat 14.30'da Güllübahçe Mahallesi'nde yakınlarından geçen DSİ'nin sulama kanalında bir erkek çocuk cesedi olduğunu farkeden çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimliği çıkmayan çocuğun ailesine ulaşılabilmesi için belediye hoparlörlerinden anons yaptırılıp, çevredeki mahalle muntarları ile irtibata geçildi.

Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Tuncay Tunç, cesedi bulunan çocuğun Söktaş 75'inci Yıl İlkokulu 2'nci Sınıf Öğrencisi 8 yaşındaki Arda Akiş, olduğunu belirleyip, bir teksil fabrikasında işçi olarak çalışan babası Turgut Akiş ve ev kadını olan annesi Nurhan Akiş'e acı haberi verdi.

Küçük Arda'nın Yenidoğan Mahallesi yakınındaki sulama kanalında oynarken ayağının kayıp kanala düştüğü, cesedinin suyla yaklaşık 10 kilometre sürüklenerek Güllübahçe Mahallesi yakınlarına kadar geldiği üzerinde durulduğu bildirildi. Çocuğun cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne, ardından da kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hayatının baharında yaşama veda eden Arda Akiş'in cenazesinin otopsinin ardından memleketleri olan Eskişehir'e götürülüp, toprağa verileceği öğrenildi.