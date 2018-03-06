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8 suçtan aranırken silahlar ve tarihi eserlerle yakalandı

GAZİANTEP'te polis tarafından evine düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 tabanca, 1 av tüfeği, 303 mermi ve kurşun ile 260 parça tarihi metal para ve çeşitli tarihi eser ele geçirilen 8 ayrı suçtan aranan A.D. gözaltına alınıp, tutuklandı. Asayiş...

8 suçtan aranırken silahlar ve tarihi eserlerle yakalandı
GAZİANTEP'te polis tarafından evine düzenlenen operasyonda ruhsatsız 4 tabanca, 1 av tüfeği, 303 mermi ve kurşun ile 260 parça tarihi metal para ve çeşitli tarihi eser ele geçirilen 8 ayrı suçtan aranan A.D. gözaltına alınıp, tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu A.D.'nin evine operasyon yaptı. Polisler evde yaptıkları aramada ruhsatsız 4 tabanca, 1 av tüfeği, 303 mermi ve kurşun ile 260 parça tarihi metal para ve çeşitli tarihi eser ele geçirdi. Silah, mühimmat ve tarihi eserlere el koyan ekipler, 'Silahlı yağma ve silah zoruyla zorla senet imzalatma. İkamet ve oto kurşunlama. Silahlı tehdit. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. Parada sahtecilik. Kasten yaralama. Hırsızlık. Görevli memura silahlı mukavemet' suçlarından aranan A.D.'yi gözaltına aldı. Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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