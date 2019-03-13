Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı (3)

OĞLUNU EVDEN GÖNDERİP, CESEDİ PARÇALAMIŞ Antalya'da ormanlık alanda cesedi 8 parçaya bölünerek toprağa gömülü halde bulunan emlak zengini Asım Bayram cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bayram'ın, gözaltına alınan...

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülü bulunan ceset kayıp emlak zengininin çıktı (3)

OĞLUNU EVDEN GÖNDERİP, CESEDİ PARÇALAMIŞ
Antalya'da ormanlık alanda cesedi 8 parçaya bölünerek toprağa gömülü halde bulunan emlak zengini Asım Bayram cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bayram'ın, gözaltına alınan şüphelilerden M.Ö.'nün Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 291 Sokak Orkide Apartmanı'nın giriş katındaki dairesinde öldürüldüğü, cesedin de burada parçalara ayrıldığı belirlendi.
M.Ö.'nün, Asım Bayram ile geldikleri sırada evde olan oğlunu, bir bahaneyle dışarı gönderdiği tespit edildi.
OTOMOMOBİLİNİ DE PARÇALAMIŞLAR  
Polis, Asım Bayram'ın olay günü kullandığı 07 GN 817 plakalı otomobilini bulmak için de çalışma yürütüyor.  25 Şubat günü Döşemealtı ilçesi Ekşili Göleti'nde aranan otomobilin, gözaltındaki şüphelilerden Ç.K. tarafından parçalara ayrılarak, satıldığı bilgisine ulaşıldı. Polis, sorgusu süren Ç.K.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda otomobili arıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328