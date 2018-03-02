8 paket mama hırsızlığına, 3 yıl 10 ay hapis cezası

DİYARBAKIR'da, bir marketten durumu iyi olmadığını iddia ettiği bir arkadaşının çocuğu için 550 lira değerinde 8 paket mama çaldığı suçlamasıyla yargılanan Erhan A.'ya, 3 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası verildi. Marketin müdürü duruşmada zararın karşılanması karşılığında şikayetçi olmayacağını belirtirken, mahkeme verdiği hapis cezasını, sanığın daha önce benzer suçtan dolayı kesinleşen hapis cezasının bulunması gerekçesiyle ertelemedi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir markete 13 Temmuz 2017 tarihinde giden Erhan A. (25), bebek reyonunda farklı miktarlarda 4 paket çocuk mamasını çantasına koyarak götürdü. 18 Temmuz tarihinde yeniden aynı merkete gelen Erhan A., 4 paket daha çocuk maması alıp çantasına koyarak parasını ödemeden kayıplara karıştı. Market görevlileri, güvenlik kamaralarını inceledikten sonra mamaların çalındığını tespit edip, durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek 550 lira değerindeki 8 paket mamayı çalan Erhan A.'yı 18 Temmuz'da gözaltına aldı.

'MAMA NUMARALARINI BİLMEDİĞİMDEN HEPSİNDEN ALDIM'

Erhan A., polisteki ifadesinde, 8 paket mamayı maddi durumu düşük olan arkadaşının 3 aylık bebeği için aldığını belirtirken, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Erhan A. hakkında hırsızlık suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Diyarbakır 14. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada, 25 Eylül 2017'de hakim karşısına çıkan Erhan A., savunmasında, "Ben arkadaşımın 3 aylık bebeği için söz konusu mamaları aldığımı kabul ediyorum. Arkadaşımın maddi durumu iyi değildi. Ben mamaların numaralarını bilmediğimden dolayı hepsinden aldım. Bir hafta arayla aynı iş yerine iki defa girdim. Şikayetçinin zararını karşılamak isterim. Olay nedeniyle çok pişmanım, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Davada mağdur olarak ifade veren marketin müdürü M.E, sanık Erhan A.'dan şikayetçi olmadığını belirterek, "Şikayetçi değilim toplam zararım 550 TL'dir. Zararın karşılanmasını isterim. Davaya katılma talebim yoktur" dedi.

İNDİRİM VAR, ERTELEME YOK

Mahkeme, tutuklu sanık Emrah A'nın üzerine atılı, 'Zincirleme şeklinde bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık' suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar vererek, sanığı toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın zararı mahkeme hüküm vermeden önce gidermesi ve hapis cezasının sanık üzerindeki olumlu etkilerine takdiri indirim nedeni yaparak hapis cezasını 3 yıl 10 ay 25 güne indirdi. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar verirken, sanığın daha önce benzer suçtan dolayı kesinleşen hapis cezasının bulunmasını gerekçesiyle hapis cezasını ertelemedi.

CEZAEVİNE GİRECEK

Gerekçeli kararını hazırlayan mahkeme, olaya ilişkin marketin güvenlik kamerası görüntülerinde sanığın bebek mamalarını aldığının görüldüğünü, savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmesi nedeniyle üzerine atılı suçtan cezalandırılmasına karar verildiğini belirtti. Gerekçeli kararda şöyle denildi:

"Sanık her ne kadar mahkemedeki savunmasında arkadaşının bebeği için söz konusu mamaları aldığını, arkadaşının maddi durumunun iyi olmadığını ifade etmiş ise de, TCK 145. Maddesi uygulanma ihtimali tartışıldığında, sanığın aynı iş yerine iki defa girmesi, mamaların numarasını bilmemesi nedeniyle hepsinden alması, alınmış olan mamaların suç tarihindeki değerinin yaklaşık 550 TL olması dikkate alındığında, malın değerinin herkese göre gerçekten az olmadığı, sanığın birden fazla farklı mamalarda mama olarak kastını özgülememiş olması nedenleri ile sanığa verilen cezada TCK'nın 145. maddesinin uygulanmasına yer olmadığı kanaatine varılmıştır,"

Sanık avukatı, karara karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptığı istinaf talebi reddedilirken, 5 yıl altında olan hapis cezası kesinleşmesi nedeniyle Erhan A.'nın cezaevine gireceği belirtildi.