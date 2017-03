8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşüne şüpheli çanta engeli

TRABZON’da '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için düzenlenen yürüyüş, Atatürk Alanı’nda şüpheli çanta bulunması nedeniyle yarıda kaldı, yol güzergahı üzerinde yapılan konuşmayla sonuçlandırıldı. Kadınlar Günü etkinliğinin yarım kalmasına neden olan çantayı da yine bir kadının unuttuğu ortaya çıktı.

Kadınlara ve aile içi şiddete karşı farkındalık oluşturmayı ve sağlıklı yaşam için toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için yürüyüş düzenledi. Uzunsokak’ta başlayan yürüyüşe Trabzon Valisi Yücel Yavuz’un eşi Şengül Yavuz, ilgili birim amirleri, çalışanları ve çok sayıda kadın katıldı.

ŞÜPHELİ ÇANTA BULUNDU, YÜRÜYÜŞ DURDU

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun', 'Birlikte ol, güçlü ol, zincirin bir halkası da sen ol!' yazılı pankartlar taşıyarak yürüyen grup, etkinliğin tamamlanacağı Atatürk Alanı’nda şüpheli çanta bulunması sonrasında polis ekiplerince yapılan uyarı üzerine durduruldu.

"BİRLİKTE OL GÜÇLÜ OL"

Uzunsokak üzerinde, Atatürk Alanı’na kısa uzaklık kala yürüyüşü yarıda kesilen grup adına konuşan Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği Başkanı Ayşegül Akyüz, şiddetin her türlüsüne ‘hayır’ demeyi, bu anlamda da farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Akyüz, "Sivil toplum kuruluşları için kamuoyuyla yapılan her türlü faaliyet çok değerlidir. Çünkü biliyoruz, kadın-erkek herkesin her yönden eşit olması ve birlikte hareket etmesi bize güç kazandırıyor. Gelecek nesillerin hak ve adalet içinde birlik ve beraberliği için ‘Birlikte ol güçlü ol’ diyoruz" dedi.

Etkinlik, konuşma sonrası 'Birlikte ol güçlü ol' sloganının atılmasıyla sona erdi.

ÇANTAYI DA KADIN UNUTMUŞ

Bu arada, '8 Mart Kadınlar Günü' nedeniyle düzenlenen yürüyüşün tamamlanacağı Atatürk Alanı’nda unutulan ve bomba olabileceği şüphesiyle polis ekiplerinin çevresinde güvenlik önlemi aldığı çantayı da bir kadının unuttuğu ortaya çıktı. Bank üzerinde bırakılan çantanın kadın sahibin gelmesiyle çevredekiler rahat nefes aldı. Polisin yanına gelen ve çantaların sahibi olduğunu söyleyen kadın, dalgınlıkla unuttuğunu söylediği çantayı alarak uzaklaştı.