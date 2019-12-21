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8 katlı iş merkezinin terasında yangın
BATMAN'da 8 katlı bir iş merkezinin terasında çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Yangın, sabah saatlerinde kent merkezindeki 8 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin teras katında nedeni belirlenemeyen yangın...
GÜVENLİK 21.12.2019, 17:01
BATMAN'da 8 katlı bir iş merkezinin terasında çıkan yangın, güçlükle kontrol altına alındı.
Yangın, sabah saatlerinde kent merkezindeki 8 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin teras katında nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belediye ile TÜPRAŞ bünyesindeki itfaiye erleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları söndürme çalışmalarıyla yangını kontrol altına alırken, iş merkezinin teras katında hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın, sabah saatlerinde kent merkezindeki 8 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin teras katında nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belediye ile TÜPRAŞ bünyesindeki itfaiye erleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaptıkları söndürme çalışmalarıyla yangını kontrol altına alırken, iş merkezinin teras katında hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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