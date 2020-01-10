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8'inci kattan düşen minik Mina yaşamını yitirdi
GÜVENLİK 10.01.2020, 19:17
KAHRAMANMARAŞ'ta 8'inci kattan düşen 1,5 yaşındaki Mina Demir, hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Senem Ayşe Mahallesi Ali Ulvi Yetişen Bulvarı'nda meydana geldi. iddiaya göre Mina Demir, 8'inci kattaki evin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Mina Demir, olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Minik Mina, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mina'nın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in çocuğu olan Mina'nın ölüm haberini alan İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile yönetimi hastaneye geldi.
Olay, akşam saatlerinde Senem Ayşe Mahallesi Ali Ulvi Yetişen Bulvarı'nda meydana geldi. iddiaya göre Mina Demir, 8'inci kattaki evin penceresinden dışarı bakarken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Mina Demir, olay yerine gelen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Minik Mina, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mina'nın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı İmirze Demir'in çocuğu olan Mina'nın ölüm haberini alan İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile yönetimi hastaneye geldi.
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