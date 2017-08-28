8 İlde FETÖ operasyonu

ÇORUM merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Çorum merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş ve Konya'da, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen ve aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 3 gün içerisinde 23 kişi yakalanırken, 10 kişinin ise arandığı öğrenildi. Yakalanan 23 kişinin Çorum Emniyet Müdürlüğünde sorgusu sürdüğü belirtildi.