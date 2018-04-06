Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

8 ilde FETÖ operasyonu: 7 teğmen gözaltında

KAHRAMANMARAŞ merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan aralarında muvazzafların da bulunduğu 7 teğmen gözaltına...

8 ilde FETÖ operasyonu: 7 teğmen gözaltında
KAHRAMANMARAŞ merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan aralarında muvazzafların da bulunduğu 7 teğmen gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Kahramanmaraş, Tekirdağ, İzmir, Batman, Bingöl, Erzincan, Kilis ve Ankara'da 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, meslekten ihraç edilen ve hâlâ görevde olan 7 teğmen yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün, 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital verilere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Kahramanmaraş'a getirileceği bildirildi.
7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Aynı soruşturma kapsamında 7 Mart'ta yapılan operasyonda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde görev yapan ve meslekten ihraç edilmiş 18 subay ile 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan subayların sivil sorumlusu E.A. yakalanmıştı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen E.A. ile subaylardan 6'sı tutuklanmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314