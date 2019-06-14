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8 gündür kayıp olan eşini arıyor

İZMİR'in Bornova ilçesinde, cuma namazına gitmek için evinden çıkan alzheimer hastası Hasan Kayhan'dan (68), 8 gündür haber alınamıyor. Fatma Kayhan, eşinin hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, yardım istedi. Alzheimer hastası olan,...

8 gündür kayıp olan eşini arıyor
İZMİR'in Bornova ilçesinde, cuma namazına gitmek için evinden çıkan alzheimer hastası Hasan Kayhan'dan (68), 8 gündür haber alınamıyor. Fatma Kayhan, eşinin hayatından endişe ettiklerini söyleyerek, yardım istedi.
Alzheimer hastası olan, 3 çocuk babası Hasan Kayhan, geçen cuma günü Erzene Mahallesi 33 Sokak'taki evinden cuma namazına gitmek için çıktı.  Ancak işçi emeklisi olan Kayhan geri dönmedi. Oğlu Nihat Kayhan da durumu polise bildirdi.
Kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, Kayhan'ın en son evden çıktığı gün, saat 13.00 sıralarında görüldüğünü belirledi. AKUT ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması yaparken, polis, MOBESE kameralarını da mercek altına aldı. Tüm çabalara rağmen aradan geçen 8 güne rağmen Kayhan'ın izine rastlanmadı.
Eşinin hayatından endişe ettiğini söyleyen Fatma Kayhan, "Geçen cuma günü 'namaza gidiyorum' diye evden çıktı. Bir daha kendisinden haber alamadık. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz, eşimi görenlerin emniyet güçlerine haber vermesini istiyoruz" dedi.

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