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8 eski öğretmen, FETÖ'den tutuklandı

SAMSUN'da, ByLock kullandıkları iddisıyla polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 20 eski öğretmenden 8'i tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli...

8 eski öğretmen, FETÖ'den tutuklandı
SAMSUN'da, ByLock kullandıkları iddisıyla polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 20 eski öğretmenden 8'i tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Çarşamba İlçesi ile Ordu'da 5 gün önce FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlendiği iddia edilen 20 öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde 5 gün boyunca sorgulanan 20 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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