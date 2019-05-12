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8 camiden musluk çalan motosikletli hırsız yakalandı

KONYA'da son bir haftada 8 caminin şadırvan ve tuvaletlerinden yaklaşık 60 musluk çalıp, hurdacıya satan İlyas A. (26), polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,...

8 camiden musluk çalan motosikletli hırsız yakalandı
KONYA'da son bir haftada 8 caminin şadırvan ve tuvaletlerinden yaklaşık 60 musluk çalıp, hurdacıya satan İlyas A. (26), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir hafta kent merkezindeki 7 camide meydana gelen musluk hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Camilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin bir ayağının aksadığını ve plakasız beyaz renkli bir motosiklet kullandığını saptadı. Polis, şüphelinin hırsızlık suçundan poliste 7 suç kaydı bulunan İlyas A. olduğunu belirledi. İlyas A., dün akşam saatlerinde yakalandı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin yakalanmadan hemen önce başka bir camiden hırsızlık yaptığı tespit edildi.
8 camiden yaklaşık 60 musluk çalan ve hurda olarak kilosunu 3 liraya sattığını itiraf eden İlyas A.’nın, maddi imkansızlık nedeniyle muslukları çaldığını öne sürdüğü belirtildi.
Hırsızlık olayları güvenlik kamerasına yansırken, bir camideki hırsızlık anında ise cemaat tarafından yakalandığı: ancak son anda kurtulup motosikletiyle kaçtığı görüldü. 
İlyas A.’nın, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

​FOTOĞRAFLI

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