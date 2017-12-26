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8 ayrı hırsızlıktan aranan zanlı tutuklandı

DENİZLİ'de, başına motosiklet kaskı takarak farklı işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 45 yaşındaki B.T. polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.T. sevk edildiği adliyede tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü...

8 ayrı hırsızlıktan aranan zanlı tutuklandı
DENİZLİ'de, başına motosiklet kaskı takarak farklı işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 45 yaşındaki B.T. polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.T. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri; Karaman, Sırakapılar, Merkezefendi, Atalar, Fesleğen ve Mehmetçik mahallelerinde meydana gelen farklı işyerlerinde yapılan hırsızlıklarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis, hırsızlık yapılan işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda hırsızlık yapan kişinin B.T. olduğu tespit edildi. Başına motosiklet kaskı takarak işyerlerinden hırsızlık yapan B.T.'nin 8 ayrı olaya karıştığı belirlendi. B.T.'nin evinde yapılan aramada çalıntı bilgisayar, televizyon, hilti ve matkap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.T. tutuklandı.

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