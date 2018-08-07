8 aylık hamile kadın ve eşinin, 1 saat zorla alıkonduğu iddiası

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesi sahilinde fotoğraf çekimi yaptıran Elif Demir (26) ile dini nikahlı eşi İsmail Saygılı (30), Avsallar Mahalle Muhtarı İbrahim Görgülü ve yanındakiler tarafından 1 saat zorla alıkondukları iddiasıyla jandarmaya şikayetçi oldu.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde oto yıkamacıda çalışan İsmail Saygılı'nın eşi Elif Demir, hamileliği 8'inci ayına girince özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı firmadan izin aldı. Elif Demir, doğacak bebeklerine hatıra olması amacıyla fotoğraf çektirmek için internetten araştırma yaptı. Çift, Alanya'nın Kargıcak bölgesinde bir otelde ve sahilde çekim yaptırmak amacıyla bir fotoğrafçıyla anlaştı.

31 Temmuz günü Alanya'ya giden çift, otel çekimlerinin ardından sahile inerek fotoğraf çektirmeye başladı. Drone ile yapılan çekimler sırasında sahilin yanındaki muz bahçesindeki O.K., iddiaya göre "Burası benim özel mülküm, mülkümden çıkın" diyerek, çifte taş attı. Bir süre sonra fotoğrafçıların gitmesinin ardından sahilden ayrılmaya çalışan çifti, kendilerine taş atan kişi ile Avsallar Muhtarı olduğunu söyleyen İbrahim Görgülü'nün de aralarında bulunduğu 8 kişi durdurdu. Elindeki silahla çifti durdurduğu iddia edilen Görgülü, “Siz bizim özel mülkümüzde, muz bahçemizin üzerinde drone ile çekim yapamazsınız. O fotoğrafçılar buraya gelecek. O görüntüleri silecekler" dedi. Yaklaşık 1 saat tutulan çift, Elif Demir'in fenalaşmasının ardından bırakıldı. Elif Demir ve İsmail Saygılı, Mahmutlar Jandarma Karakolu'na giderek İsmail Görgülü, O.K. ve diğer kişilerden şikayetçi oldu.

'O FOTOĞRAFÇILAR BURAYA GELSİN'

Yaşadığı anları Demirören Haber Ajansı'na anlatan Elif Demir, “Toplam 8 kişiydi, arkamızdan koşarak geldiler. Eşimi tuttular. Fotoğrafçılar zaten önden gidiyorlardı, arabalarımız ayrıydı. Birinin elinde silah vardı, eşimi tutup, 'Sen yabancısın nereye gidiyorsun, sizi bir yere göndermeyeceğiz. O fotoğrafçılar buraya gelsinler' diyerek bizi salmadılar" diye konuştu.

'HAMİLEYİM, BIRAKIN GİDELİM' DİYE YALVARDIM'

Eşiyle birlikte silah zoruyla tutulduğunu anlatan Elif Demir, "Hamileyim, bırakın gidelim, çok susadım' diye yalvardım kendilerine, ama göndermediler. Saat 20.00 gibiydi. Aralarından biri muhtarmış. Hepsi içkiliydi. 'Gitmeyeceksiniz buradan, sizi göndermeyiz' dediler. 45 dakika sonra ben fenalaşınca, muhtara 'ambulans istiyorum' dedim. Kendi aralarında 'bunları gönderelim' diye konuştular. Sonrasında bizi bıraktılar" şeklinde konuştu.

'DEVLETİN VERDİĞİ SİLAHLA SİZİ VURURUM'

Muhtar İbrahim Görgülü ve yanındakiler tarafından tehdit edildiğini söyleyen İsmail Saygılı ise “Biz gidelim deyince 'Gidemezsiniz' dediler. Eşim, 'Ben ambulans istiyorum, fenalaştım, hamileyim' dedi. Eşime 'Sen sussana, zaten hamilesin' diyerek küfür etmeye başladı. Ben de 'Sen nasıl konuşuyorsun' deyince 'Sen sus, sana konuşma izni mi verdim, senin kafanı taşa sürterim. Kıvılcım çıkartırım. Ben mahalle muhtarıyım, sizi vuracaktım az önce. Bu devletin verdiği silahla sizi vururum, siz hiçbir şey yapamazsınız' dedi" diye konuştu.

MUHTAR: BEN ASLINDA ONLARI KORUDUM

Avsallar Mahallesi Muhtarı İbrahim Görgülü ise olayın kendisiyle ilgisi olmadığını belirterek, "Orası benim mıntıkamın dışında. Benimle ilgisi yok. Arkadaşımın muz bahçesi. Muz bahçesinin orada drone ile fotoğraf çekmişler. Ben onları orada korudum aslında. Darp edilmelerini önledim. Onların başına bir şey gelmesini engelledim" dedi.

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