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8 aylık bebeğini öldürüp, intihara kalkıştı  

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), () - MERSİN'in Mut ilçesinde eşinden ayrı yaşayan Ayşe Tufan (38), 8 aylık kızını boğazını keserek öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı. Olay, Yalnızca Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle sorunlar...

8 aylık bebeğini öldürüp, intihara kalkıştı  

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), () - MERSİN'in Mut ilçesinde eşinden ayrı yaşayan Ayşe Tufan (38), 8 aylık kızını boğazını keserek öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı.
Olay, Yalnızca Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle sorunlar yaşan 4 çocuk annesi Ayşe Tufan, bir süre önce 8 aylık kızı Firdevs'i de yanına alarak evi terk edip, ailesinin yanına yerleşti. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tufan, bugün akşam saatlerinde kızı Firdevs'in boğazını keserek öldürdü. Ayşe Turan daha sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesti. Komşusunu ziyarete giden Tufan'ın annesi Ayşe Karayer, eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Kızı ve torununu kanlar içinde bulunca şoka giren Karayer, komşularını ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Firdevs bebeğin öldüğü belirlendi. Çok kan kaybeden Ayşe Turan, Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tufan, Adana'daki bir hastaneye sevk edildi.
Firdevs bebeğin cesedi, yapılan incelemenin ardından ardından morga kaldırıldı.

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