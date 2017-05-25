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792 saatlik görüntüleri inceleyen polis, hırsızı yakaladı

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, () - ÇORUM'da Sungurlu Devlet Hastanesi'nin ameliyathanesindeki, 60 bin lira değerindeki 4 teleskobun çalınmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Hastanedeki 33 güvenlik kamerasına ait 792 saatlik görüntüleri inceleyen...

792 saatlik görüntüleri inceleyen polis, hırsızı yakaladı

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, () - ÇORUM'da Sungurlu Devlet Hastanesi'nin ameliyathanesindeki, 60 bin lira değerindeki 4 teleskobun çalınmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Hastanedeki 33 güvenlik kamerasına ait 792 saatlik görüntüleri inceleyen polis hırsızlığı, bir medikal firmasında çalışan B.K.'nın yaptığı tespit etti.
Olay, geçen Şubat ayında Çorum'un Sungurlu İlçesi'ndeki Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane yönetimi genellikle safra kesesi ameliyatlarında kullanılan 4 teleskobun çalındığını fark etti. İhbar üzerine Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda bazı hastane çalışanlarının ifadelerini alan polis, ayrıca hastanedeki 33 güvenlik kamerasına ait 5 günlük 792 saatlik kayıtları incelemeye aldı. Günlerce süren inceleme sonucunda teleskopların medikal firmasında çalışan B.K. tarafından çalındığı tespit edildi. Ankara'da çalıştığı firmada yakalanan B.K., Sungurlu'ya getirildi. Emniyette sorgulanan B.K. bugün adliyeye sevk edildi.

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