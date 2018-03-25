79 yaşındaki kayıp epilepsi hastası aranıyor

Saadettin AKGÜN/YENİCE (Çanakkale), () - ÇANAKKALE’nin Yenice ilçesinde, 10 gün önce kaybolan epilepsi hastası Feyzullah Akça (79), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekiplerince aranıyor.

Çanakkale'de yaşayan epilepsi hastası Feyzullah Akça, ilçeye bağlı Hacılar köyünde, 10 gün önce kayboldu. Akça'nın bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarıyla ilgili konuşan Hacılar köyünün muhtarı Ali Ateş, “Sara hastası olan Feyzullah Akça, en son 16 Mart Cuma günü köyümüzde görülmüş. O günden bu yana köy çevresi ve komşu köy meralarında arama- kurtarma çalışmaları sürüyor; ancak halen izine rastlanamadı. Kaybolan köylümüzü görenlerin jandarmaya bilgi vermesini rica ederim” dedi.

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