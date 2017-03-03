77 yaşındaki kadının cüzdanını çalan kapkaççı yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()-SAMSUN'da yolda yürüyen 77 yaşındaki Aynur Sakallı'nın elindeki cüzdanını alarak kaçtığı öne sürülen Fatih A. (18), polis tarafından yakalandı.

Olay, dün Canik İlçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için evinden çıkan Aynur Sakallı yolda yürürken, iddiaya göre Fatih A., kadının arkasından sezsizce yanaşıp elinde tuttuğu ve içinde anahtar, bozuk para ve kimlik belgesi bulunan cüzdanı alarak kaçtı. Kadının bağırması üzerine olayı fark eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ve çevrede araştırma başlatan ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan Fatih A. bugün adliyeye sevk edildi.

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