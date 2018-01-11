türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
HDP Milletvekili Garo Paylan'ın 'suikast' açıklamaları nedeniyle ifadesine başvuruldu
Garo Paylan'ın 'Suikast' iddiasınde ifadesi...
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası 29 milyar dolar azaldı
KRİPTOPARA – Kripto paralara piyasası...
İstanbul'da henüz kar yok kış lastiği cezası var
Sürücüleri şoke eden ceza... Kar...
Şehit karı-kocanın köylüleri korucu oldu
Mezarları 27 yıl sonra şehitliğe...

76 yaşındaki kadın pazar dönüşü TIR'ın altında kaldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde pazardan dönen Nurhayat İşçi (76), TIR'ın altında kalarak ağır yaralandı. İsmet İnönü Mahallesi'nde kurulan semt pazarına giden Nurhayat  İşçi, alışverişini yaptıktan sonra evine dönmek için yola...

76 yaşındaki kadın pazar dönüşü TIR'ın altında kaldı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde pazardan dönen Nurhayat İşçi (76), TIR'ın altında kalarak ağır yaralandı.
İsmet İnönü Mahallesi'nde kurulan semt pazarına giden Nurhayat  İşçi, alışverişini yaptıktan sonra evine dönmek için yola çıktı. Sebze ve meyvelerin olduğu pazar arabasını çekerek E-91 Karayolu'ndan karşıya geçmek isteyen İşçi'ye, Erkan O. yönetimindeki 31 KLH 22 plakalı TIR çarptı. Ayakları ön lastiğin altında kalan ve ağır yaralanan Nurhayat İşçi'ye çevredekiler tarafından çağrılan sağlık görevlileri müdahale etti. Çağrılan vinç ile kaldırılan TIR'ın altından çıkarılan İşçi, ambulansla götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Nurhayat  İşçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. TIR sürücüsü Erkan O., ifadesi için polis merkezine götürüldü.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314