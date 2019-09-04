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72 yaşındaki baba, oğlunu öldürdü

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Orhan T. (72), tartıştığı oğlu İsa T.'yi (31) av tüfeği ile vurarak, öldürdü. Olay, saat 09.30 sıralarında, kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. Besici Orhan T. ile oğlu İsa T. arasında,...

GÜVENLİK 04.09.2019, 10:36
72 yaşındaki baba, oğlunu öldürdü
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Orhan T. (72), tartıştığı oğlu İsa T.'yi (31) av tüfeği ile vurarak, öldürdü.
Olay, saat 09.30 sıralarında, kırsal Hacıhamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. Besici Orhan T. ile oğlu İsa T. arasında, ahırdaki hayvanların bakımını yaptıkları sırada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Orhan T., ahırdaki av tüfeğini alıp, oğlu İsa T.'ye ateş etti.
İsa T. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, İsa T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İsa T.'nin cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan T. ise gözaltına alındı. Jandarma, soruşturma başlattı.

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