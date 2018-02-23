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700 Harbiyeli'nin 15 Temmuz'da Ankara'ya götürülmesi davasında karar

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları...

700 Harbiyeli'nin 15 Temmuz'da Ankara'ya götürülmesi davasında karar
FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişiminde, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları iddiasıyla yargılanan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez eski komutanı tümgeneral Metin Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 5 sanık ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm edildi. 7 sanık ömür boyu hapse mahkûm olurken, 14 sanık beraat etti. 1 sanığın ise dosyası ayrıldı.
Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması, Adliye Konferans Salonu'nda yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Metin Akkaya, Devran Çetinkaya, Salih Solcu ve Ali Akpınar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Gökhan Açıkgöz, Mustafa Kayar, Selçuk Bayrak, Ahmet Özmutlu, Ömer Faruk Kasım, Yasin Öztoprak, Süleyman Tezel, Abdullah Burak Yükselen, Osman Ceran, Şahin Köse ile tutuksuz sanıklar avukatlarıyla salonda hazır bulundu.
ESKİ TÜMGENERALE AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS
Yargılama sonunda, Mahkeme Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, sanıklar hakkında verilen kararı açıkladı. 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlarından yargılanan ve daha önce görevlerinden ihraç edilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez eski komutanı tümgeneral Metin Akkaya, kurmay başkanı albay Devran Çetinkaya, albay Ali Akpınar, binbaşı Süleyman Tezel ve yüzbaşı Salih Kolcu ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm edildi. Mahkeme yine, görevden ihraç edilen yarbay Mustafa Kayar, binbaşı Gökhan Açıkgöz, yüzbaşı Osman Ceren, üsteğmen Abdullah Burak Yükselen, üsteğmen Yasin Öztoprak, üsteğmen Şahin Köse ve teğmen Ömer Faruk Kasım'ın ömür boyu hapsine karar verdi. 2'si tutuklu 14 sanığın beraatine karar veren mahkeme, tutuksuz 1 sanığın ise dosyasının ayrılmasına hükmetti.

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