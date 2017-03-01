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70 yaşındaki görme engelli balkondan düşüp öldü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da görme engelli 70 yaşındaki Süleyman Demirbağ, oturduğu apartman dairesinin balkonundan düşerek öldü. Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesi 2116 Sokak'taki olay saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 3...

70 yaşındaki görme engelli balkondan düşüp öldü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da görme engelli 70 yaşındaki Süleyman Demirbağ, oturduğu apartman dairesinin balkonundan düşerek öldü.
Kepez İlçesi Yükseliş Mahallesi 2116 Sokak'taki olay saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 3 katlı Ay Yıldız Apartmanı'nın en üst katındaki dairede oturan 43 yaşındaki Selman Cihan, sabah duyduğu gürültüyle uyanarak balkona çıktı. Sokağı kontrol eden Selman Cihan, birlikte oturduğu dayısı Süleyman Demirbağ'ı yerde kan içerisinde yatarken gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildiren Cihan, hemen dayısının yanına gitti.
Gelen sağlık ekipleri, Demirbağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra Süleyman Demirbağ'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Demirbağ'ın, balkondan düşüp öldüğü belirlendi.
Selman Cihan, dayısının küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle iki gözünü de kaybettiğini, bu nedenle bakımını üstlendiğini söyledi.

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