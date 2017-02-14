70 yaşındaki dedeye torununa cinsel tacizden 14 yıl hapis

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () - ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde çocuk yaşta velayeti kendisine verilen torunu 21 yaşındaki A.D.İ. adlı kıza 8 yaşından 16 yaşına kadar cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan emekli öğretmen 70 yaşındaki Mustafa Özbey İ.'ye, 14 yıl 4.5 ay hapis ceası verildi.

Yalvaç'ta 2000 yılında babası cezaevine giren, annesi de başka biriyle evlenen kız çocuğu A.D.İ.'nin velayeti, 4 yaşındayken dedesi Mustafa Özbey İ.'ye verildi. Dede ve babaannesiyle kalan A.D.İ., 8 yaşındayken iddiaya göre dedesinin cinsel tacizine maruz kalmaya başladı. A.D.İ.'nin lise eğitimi için 2012 yılında yatılı okulda kalmaya başlamasıyla 8 yıl süren taciz sona erdi. 2014 yılında kızın cinsel taciz olaylarını anlattığı İstanbul'da oturan amcası, durumu cezaevindeki baba Hakan İ.'ye aktardı. Hakan İ. de cezaevinden babası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili 2014 yılı Eylül ayında hazırlanan iddianame ile tutuksuz yargılanmaya başlayan Mustafa Özbey İ.'ye, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yargıtay 14'üncü Dairesi, suç tarihindeki yasanın değişmesi nedeniyle sanığın lehine olan hükümlerden yararlanmak isteyip istemediğinin sorulmadığı gerekçesiyle kararı bozdu.

MAĞDUR İLK KEZ DURUŞMAYA KATILDI

Yargıtay'dan dönen karar üzerine Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava yeniden görüldü. Duruşmaya sanık Mustafa Özbey İ. avukatı İzzet Dirik ile katılırken, bugüne kadar hiçbir duruşmada yer almayan mağdur A.D.İ., avukatı ve sanığın eşi de duruşmada hazır bulundu. Mağdurun babası Hakan İ. ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulunduğu Kocaeli Cezaevi'nden duruşmaya katıldı.

"8 YAŞINDAN BERİ TACİZ EDİYORDU"

Mağdur A.D.İ. babasının 4 yaşındayken cezaevine girdiğini, o yaştan itibaren dede ve babaannesinin yanında kaldığını anlattı. Sürekli alkol alan dedesinin 8 yaşından itibaren kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirten A.D.İ., babaannesi evde bulunmadığı zamanlarda dedesinin odasına girmeye çalıştığını ve tacizlerin 16 yaşına kadar devam ettiğini kaydetti.

CİNSEL İÇERİKLİ KASET İZLETMİŞ

Sanığın eşi B.A.İ., Mustafa Özbey İ.'nin sürekli alkol aldığını ve dengesiz hareketleri olduğunu belirterek, "Bir gün elinde cinsel içerikli bir kasetle gelerek beraber izlemeyi teklif etti. Kabul etmedim. Ancak torunumdan öğrendiğime göre ona izletmiş. Bunu duyunca kendisine bağırıp çağırdım, suçlamayı reddetti. Bir defasında da torunumun bakire olup olmadığını anlamak için Akşehir'e doktora götüreceğini söyledi. Kendisine mani oldum" dedi.

"CEZASINI ÇEKSİN"

Baba Hakan İ. duruşmadaki ifadesinde, "Babamın kızıma yönelik taciz olayını öğrendim ve hemen şikayetçi oldum. Sanığın tutuklanmasını istiyorum, cezasını çeksin" diye konuştu.

"BERAATIMI İSTERİM"

Sanık Mustafa Özbey İ. ise üzerine atılı suçu işlemediğini savunarak, "Torunum lise çağına geldikten ve ilçe merkezinde bir devlet yurdunda kalmaya başladıktan sonra çok değişti. Okul idaresinden çok şikayet alıyordum. İstanbul'da yaşayan annesinin yanına gidebilmek için böyle bir yalan uydurdu. Suçsuzum beraatımı isterim" dedi.

DURUŞMA SONRASI TUTUKLANDI

Mahkeme, Mustafa Özbey İ.'nin altsoyuna karşı cinsel istismar suçu işlediğine kanaat getirerek toplam 17 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, iyi hal indirimi yaptığı sanığın temyiz yolu açık olmak üzere 14 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Duruşmanın ardından sanık Mustafa Özbey İ., gözaltına alındı. Sanık işlemlerinin ardından Yalvaç B Tipi Cezaevi'ne konuldu.

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