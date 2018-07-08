7 yıl önce kaybolan kişiyi öldürüp külçe altınlarını almışlar

KÜTAHYA'da 7 yıl önce, inşaat işleri yaptığı İrlanda'dan geldikten kısa süre sonra kaybolan Şerif Özdemir'in eski çalışanı özel halk otobüsü şoförü Sabit Çakır (41) ile arkadaşı Yücel Alyelken (30) tarafından öldürülüp, cesedinin toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin, Özdemir'in 3 külçe altınını aldıkları belirlendi. Şüphelilerden Sabit Çakır, kullandığı halk otobüsünde direksiyon başında gözaltına alındı.İnşaat işleri yaptığı İrlanda'dan Türkiye'ye gelen, o tarihte 53 yaşında olan evli 2 çocuk babası Şerif Özdemir, 11 Mayıs 2011 tarihinde memleketi Kütahya'da ortadan kayboldu. Yakınları, yanındaki 110 bin Euro ile birlikte kaybolan Özdemir'in bulunması için polise başvurdu. Yapılan aramalardan sonuç alınamadı.Şerif Özdemir'in kayıp dosyası, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından bu yılın ilk aylarında yeniden ele alındı. Oluşturulan özel ekip Şerif Özdemir'in yakınlarının da aralarında bulunduğu 100 kişiyi şüpheli listesine aldı. Bu kişiler tek tek incelendi ve yakın takibe alındı.DİREKSİYON BAŞINDA KELEPÇE TAKILDIPolis ekipleri, yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından Şerif Özdemir'in en son kendisine ait özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştırdığı Sabit Çakır ile işsiz olan arkadaşı Yücel Alyelken ile görüştüğünü belirledi. Yücel Alyelken'in işiz olmasına rağmen son 7 yıl içerisinde ev, otomobil ve bir ticari taksi satın almasından şüphelenen ekipler, Sabit Çakır'ı, kullandığı halk otobüsünü durdurarak, Yücel Alyelken'i de evinde yakaladı. Polisler, Çakır'a halk otobüsünde direksiyon başındayken kelepçe taktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli Şerif Özdemir'i öldürüp gömdüklerini itiraf etti.PİKNİKTE TABANCAYLA BAŞINDAN VURMUŞSabit Çakır'ın polislere, 7 yıl önce arkadaşı Yücel Alyelken ile birlikte Şerif Özdemir'i kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Söğüt Barajı'na götürdüklerini söyledi. Burada piknik yaparken kendisinin Özdemir'i tabancayla başından vurarak öldürdüğünü, daha sonra da cesedi arkadaşı Yücel Alyelken'le birlikte toprağa gömdüklerini, tabancayı ve kazma-kürekleri da baraja attıklarını anlatan Çakır, Özdemir'in külçe altınlarını aldıklarını itiraf etti.'O BANA İYİLİK YAPTI, BEN ONU ÖLDÜRDÜM'Özdemir'i daha önce de yemeğine zehir katarak öldürmeye kalktığını söyleyen Çakır, polislere olayla ilgili şunları anlattı."Şerif Özdemir benim eski patronumdu. Yurt dışından gelmişti. Ben onun halk otobüsünde çalışıyordum. Şerif Özdemir daha sonra halk otobüsünü 110 bin Euro'ya başkasına sattı. Özdemir daha sonra 110 bin Euro karşılığında 3 külçe altın aldı. Bunun bir külçesini borçlarımı ödemem için bana hediye etti. Ailesi ile arası açık olduğundan dolayı diğer iki külçe altının emanet olarak bende durmasını istedi. Ben de bu durumu arkadaşım Yücel ile paylaştım. Sonrasında Yücel altınlara sahip olmak için Özdemir'i öldürmemiz gerektiğini söyledi. Olay günü de Yücel tabanca bulup gelmiş, araba kiralamış, ben de Şerif Özdemir'i piknik yapmaya gideceğiz diye çağırdım. Söğüt Barajına gittik önce piknik yaptık. Sonra Özdemir ellerini yıkamak için kalkıp arkasını dönünce Yücel belime silahı sokarak 'ben yapamayacağım elim ayağım titriyor, bugün bu iş bitecek, yap bu işi' dedi. Ben de atışa hazır olan tabanca ile ayağa kalkıp Özdemir'e arkasından başına doğru ateş ettim. Yere düşüp çırpındı. Ben şoka girdim Yücel gidip kiraladığı arabanın bagajını açıp Özdemir'in başına poşet geçirdikten sonra, onu birlikte otomobilin bagajına koyduk. Olay yerinden yaklaşık 1 kilometre ileriye kadar gittikten sonra yol kenarında açtığımız çukura Şerif Özdemir'in cesedini gömdük. Kent merkezine dönerken de baraj göletine tabanca ile kazma küreği atıp döndük. O bana altın verip iyilik yaptı, bense onu öldürdüm."KEMİKLERİ BULUNDUPolisler, jandarma ve belediye ekipleriyle birlikte Sabit Çakır ile Yücel Alyelken'in gösterdikleri yere gitti. Kütahya Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kazıda Şerif Özdemir'e ait olduğu sanılan insan kemikleri, ayakkabı ve giysi bulundu. İnsan kemikleri otopsi yapılmak üzere poşete konuldu.Ekiplerin tabanca ve kazama-kürkleri bulmak için de barajda arama yapacakları belirtildi.

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