7 yaşındaki Yasin'den 300 gündür haber yok

KONYA'nın Akören İlçesi'nde evlerinin önünde oynarken kaybolan 7 yaşındaki Yasin Şahin'den 300 gündür haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, "Benim oğlum ne olur unutulmasın. Benim oğlum yıllardır bulunamayan kayıplardan olmasın" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Akören İlçesi'ne bağlı, daha önce 'köy' statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan 4 çocuklu Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 4 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, geçen yılın 4 Nisan günü okuldan geldikten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aynı gün, Yasin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aralıksız devam etti. Çalışmalar kapsamında, başta evin çevresi olmak üzere, havadan askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracılığıyla, karadan arama ekipleri tarafından su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri tek tek kontrol edildi.

ARAMALAR 24 GÜN SÜRDÜ

Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve çayın aktığı Apa Gölü girişi Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arandı. Ancak, Yasin'in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine Akören Kaymakamlığı tarafından geçen 28 Nisan günü arama çalışmaları sonlandırıldı.

'OĞLUM UNUTULMASIN'

Oğlunun kaybolmasının üzerinden 300 gün geçtiğini belirten baba Yavuz Şahin, ''300 gün oldu oğlumdan halen bir haber yok. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan yardım istiyorum. Herkes oğlumu unutmuş gibi duruyor. Benim oğlum ne olur unutulmasın. Benim oğlum yıllardır bulunamayan kayıplardan olmasın. O daha bir çocuk" diye konuştu.



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