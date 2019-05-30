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7 yaşındaki spastik engelli çocuk, kardeşini balkonda attı iddiası

SİİRT'te, 7 yaşındaki spastik engelli Erdinç Erzen, bir hafta önce dünyaya gelen henüz ismi verilmeyen erkek kardeşini iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atarak, ağır yaralanmasına sebep oldu. Olay, gece saatlerinde Ulus Mahallesi'nde...

7 yaşındaki spastik engelli çocuk, kardeşini balkonda attı iddiası
SİİRT'te, 7 yaşındaki spastik engelli Erdinç Erzen, bir hafta önce dünyaya gelen henüz ismi verilmeyen erkek kardeşini iddiaya göre 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atarak, ağır yaralanmasına sebep oldu.
Olay, gece saatlerinde Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Erzen ailesinin spastik engelli çocuğu Erdinç, annesi Emine Erzen'in mutfakta olduğu sırada, bir hafta önce dünya gelen kardeşini balkona götürdü. İddiaya göre, spastik engelli çocuk, kardeşini 3'üncü kattaki balkondan attı. Bebeğin düştüğünü gören komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince bebek, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürerek, tedaviye alındı. Tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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