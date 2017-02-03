7 yaşındaki Sevgi, rögar çukurunda ölü bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () – ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde 7 yaşındaki Sevgi Büyükdeligöz, rögar çukurunda ölü bulundu.
Taşağıl Mahallesi Çakallık Mevkii’nde annesiyle oturan Sevgi Büyükdeligöz'den haber alamayan yakınları, mahalle sakinleriyle birlikte çevrede arama yaptı. Aramalar sırasında Büyükdeligöz, komşuları H.A.’nın evinin yanındaki üstü açık 2 metrekare genişliğinde ve 2 metre derinliğinde rögar çukurunda ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Sevgi Büyükdeligöz’ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () – ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde 7 yaşındaki Sevgi Büyükdeligöz, rögar çukurunda ölü bulundu.