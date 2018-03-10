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7 yaşındaki oğlunun gözü önünde eski eşini yaraladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Efeler ilçesinde Ersan Budar (38), boşanmalarının ardından velayet davasında karşı karşıya geldiği eski eşi Semra Yılmaz'ı (32), 7 yaşındaki oğulları Y.B.'nin gözü önünde, tabancayla bacağından...

7 yaşındaki oğlunun gözü önünde eski eşini yaraladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Efeler ilçesinde Ersan Budar (38), boşanmalarının ardından velayet davasında karşı karşıya geldiği eski eşi Semra Yılmaz'ı (32), 7 yaşındaki oğulları Y.B.'nin gözü önünde, tabancayla bacağından ve kolundan yaraladı.
​Efeler ilçesinde Semra Yılmaz ve Ersan Budar, 3 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çift, boşanmalarının ardından oğulları Y.B.'nin velayet davasında karşı karşıya geldi. Geçen hafta ilk duruşma görüldü. Mahkeme, dava sonuçlanana kadar çocuğun sırasıyla anne ve babada kalmasına karar verdi. Dün oğlunu almaya giden babaya, iddiaya göre anne Semra Yılmaz, çocuğun kendi çalıştığı özel bir rehabilitasyon merkezinde bulunduğunu söyledi. Ersan Budar, bugün saat 11.00 sıralarında, eski eşinin Aydın- İzmir karayolu Kazakkahvesi mevkiindeki evine giderek oğlunu almak istedi ancak aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında oğlunun yanında tabancasını çeken Ersan Budar, Semra Yılmaz'ı kolundan ve bacağından vurarak yaraladı. Silah sesini duyan komşuları, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı Semra Yılmaz, ambulansla, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ersan Budar ise tabancasıyla birlikte jandarma tarafından yakalandı. Yaralı Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
'HER ŞEY OĞLUM İÇİN' PAYLAŞIMI
Öte yandan Ersan Budar'ın olaydan sonra Facebook sayfasından, "Her şey oğlum için. Adaletin olmadığı yerde, insanlar kendi adaletini kendi sağlar" paylaşımında bulundu.

FOTOĞRAFLI

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