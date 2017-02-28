7 yaşındaki Hasret, kazada ağır yaralandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da, yolun karşısına geçmek isterken annesinin gözü önünde hafif ticari aracın çarptığı ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Hasret Güler, ağır yaralandı.

Dün saat 18.30 sıralarında Bodrum'dan Turgutreis yönüne giden Hüseyin Öztürk'ün kullandığı 48 AJ 462 plakalı hafif ticari araç, İslamhaneleri Mahallesi'nde, annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hasret Güler'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle annesinin gözü önünde 10 metre ileriye fırlayarak asfalta düşen Hasret, ağır yaralandı. Çevredekiler bir yandan sinir krizi geçiren anne Ayşe Güler'i sakinleştirmeye çalışırken bir yandan da 112 Acil Servis ve jandarmayı arayıp, durumu bildirdi. Sağlık ekiplerinin ik müdahaleyi olay yerinde yaptığı Hasret, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği, sağ bacağında kırık ve iç organlarında kanama olduğu tespit edilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Soruşturma başlatan jandarma, sürücü Öztürk'ü gözaltına aldı. Turgutreis Jandarma Karakolu'na götürülen sürücü Hüseyin Öztürk'ün ifadesinde, "Anne ile çocuk yol kenarında bekliyordu. Ancak, çocuk bir anda karşıya geçmek için yola fırladı. Korna çalıp, fren yaptım, ancak duramayıp, çarptım. Herşey çok ani oldu. Üzgünüm" dediği öğrenildi. Öztürk, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ailesi Van'dan bir hafta önce Bodrum'a göç ettiği öğrenilen birinci sınıf öğrencisi Hasret Güler'in nakil evraklarının Zeyyat Mandalinci İlkokulu'na teslim edildiği, ancak daha okuluna gidemeden kazada yaralandığı öğrenildi.

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