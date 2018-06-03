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7 yaşındaki Halil, Kelkit Çayı'nda aranıyor

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), () - TOKAT’ın Reşadiye ilçesinde, parkta oynarken kaçan topunu almak isterken Kelkit Çayı'na düşüp, kaybolan Halil Karaçam'ın (7) bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Çoçuğun su içerisinde...

7 yaşındaki Halil, Kelkit Çayı'nda aranıyor

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), () - TOKAT’ın Reşadiye ilçesinde, parkta oynarken kaçan topunu almak isterken Kelkit Çayı'na düşüp, kaybolan Halil Karaçam'ın (7) bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Çoçuğun su içerisinde ayakkabısı bulundu.
Olay dün saat 16.00 sıralarında Reşadiye ilçesi Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Hayrettin ve Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Halil, arkadaşları ile birlikte parkta top oynamaya başladı. Bu sırada çocukların oynadığı top, parkın tel örgülerini aşarak yaklaşık 300 metre aşağıdaki bulunan Kelkit Çayı'nın kenarına düştü. Halil topu almak için Kelkit Çayı'nın kenarına indi. Halil aradan bir süre geçmesine rağmen dönmedi. Arkadaşları Kelkit Çayı'nın kenarına indiklerinde Halil’i orada göremeyince durumu ailelerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile ilçe sakinleri kayıp çocuğu aramaya başladı. Ancak akşama kadar yapılan aramalar sonuçsuz kaldı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmaları sona erdirildi. Arama UMKE ve AFAD ekiplerinin katılımıyla bu sabah saatlerinde yeniden başlandı.
AYAKKABISI BULUNDU
Halil Karaçam'ın Kelkit Çayı'na düştüğü tahmin edilen yerden yaklaşık 1 kilometre ilerde su içinde ayakkabısının teki bulundu. Arama çalışmalarını Halil Karaçam'ın babası Hayrettin Karaçam ve akrabaları da üzüntü içerisinde takip ediyor. Bölgede arama çalışmalarının hava kararana kadar süreceği öğrenildi.
2,5 yıl önce yine Reşadiye ilçesinde parkta oyun oynayan Bayram Erol (8) ve Dursun Kağan Taşçı (5) da kaybolmuş, Kelkit Çayı'nda yapılan arama çalışmalarından aylarca sonuç alınamamıştı.
Geçen ay trafik kazası sonucu otomobiliyle Kelkit Çayı'na uçup kaybolan muhtar Ayhan Cebe (39) için başlatılan arama çalışmaları sırasında kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait kemik parçaları bulunmuştu. Ayhan Cebe ve kayıp çocuklardan Dursun Kağan Taşçı için de çay üzerinde arama çalışmaları devam ediyordu.

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