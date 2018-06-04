Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe 'Ali Koç' dedi, Aziz Yıldırım'ı şoke eden sonuç
Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı
Muharrem İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
Alzheimer babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi
Eda Altunkaya'dan Alzheimer hastaları için...
Antalya'da tekne battı: 9 ölü
Tekne battı: 9 ölü

7 yaşındaki Halil'i, Kelkit Çayı'nda arama çalışması sürdürülüyor

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), () - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, parkta oynadığı sırada kaçan topunu almak isterken Kelkit Çayı'na düşüp, kaybolan Halil Karaçam'ın (7) bulunması için arama çalışmaları sürdürülüyor. Arama çalışmalarına...

7 yaşındaki Halil'i, Kelkit Çayı'nda arama çalışması sürdürülüyor

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), () - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, parkta oynadığı sırada kaçan topunu almak isterken Kelkit Çayı'na düşüp, kaybolan Halil Karaçam'ın (7) bulunması için arama çalışmaları sürdürülüyor. Arama çalışmalarına Ordu'dan gelen dalgıç polisler ve JAK ekipleri de katıldı.
Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında, ilçeye bağlı Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Hayrettin- Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Halil, arkadaşlarıyla birlikte parkta oynadığı sırada Kelkit Çayı kenarına kaçan topu almak için gidip, bir daha dönmedi. Suya düştüğü sanılan çocuk için ilk gün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün yapılan aramada ise en son görüldüğü yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, su içinde ayakkabısının teki bulundu. Dün gün boyu sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı. Havanın kararması ile çalışmalar sonlandırıldı.
ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLDİ
Kelkit Çayı'nda arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı. AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Ordu'dan gelen dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de çalışmalara katıldı. Arama çalışmalarının bugün de geniş alanı kapsayacak şekilde sürdürüleceği belirtildi. Çalışmalar, Halil Karaçam'ın yakınları tarafından da izleniyor.

FOTOĞRAFLI 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325