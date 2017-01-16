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7 yaşındaki Enes'in ölümüne neden olan sürücüsü yakalandı

BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde durakta bekleyenlere otomobiliyle çarparak, 7 yaşındaki Enes Güleç'in ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan ve olayın ardından kaçan sürücü 26 yaşındaki Taner Emerce, polis tarafından...

7 yaşındaki Enes'in ölümüne neden olan sürücüsü yakalandı
BURSA'nın merkez Osmangazi İlçesi'nde durakta bekleyenlere otomobiliyle çarparak, 7 yaşındaki Enes Güleç'in ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan ve olayın ardından kaçan sürücü 26 yaşındaki Taner Emerce, polis tarafından yakalandı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı, asker kaçağı olduğu ve adam yaralama suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Osmangazi İlçesi Çukurca Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde 2 gün önce 16 ZR 232 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak otobüs durağına daldı. Durakta bulunan 7 yaşındaki Enes Güleç olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.
Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, şüphelinin Taner Emerce olduğunu tespit etti. Emerce'nin Yıldırım İlçesi Anadolu Mahallesi Güneş Sokak'ta akrabasının yanında saklandığını belirleyen polis, yaptığı operasyonda Taner Emerce ve otomobilde yanında bulunan akrabası Ahmet Emerce gözaltına alındı. Araç sürücüsü Taner Emerce'nin, ehliyetinin olmadığı, asker kaçağı olduğu, 2 ayrı suçtan aranması bulunduğu ve adam yaralama suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Taner Emerce, Emniyet'teki ifadesinni ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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