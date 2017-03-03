7 yaşındaki Enes'i ölümüne neden olan sürücü hakim önünde

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA’da yönetimindeki otomobille otobüs durağına dalarak, annesi Munise ve ablası Naziye Güleç ile otobüs bekleyen 7 yaşındaki Enes Güleç'in ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü 26 yaşındaki Taner Emerce ile kamyonet şoförü Murat Tunç'un yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan Taner Emerce, "Normal bir sürat ile gidiyordum. Murat Tunç'un kullandığı kamyonetin üzerime geldiğini fark ettim. Sonrası hatırlamıyorum" dedi. Aynı davada tali yoldan kontrolsüz çıkarak kazaya neden olmakla suçlanan Murat Tunç ise suçsuz olduğunu savundu.

Bursa Merkez Osmangazi ilçesi'nde geçen ocak ayında meydana gelen trafik kazasında, ehliyetsiz sürücü Taner Emerce yönetimindeki 16 ZR 232 plakalı otomobil, Çukurca Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde kontrolden çıkarak otobüs durağına daldı. Kazada, annesi 39 yaşındaki Munise ve ablası 16 yaşındaki Naziye Güleç ile diş doktoruna gitmek için otobüs bekleyen Enes Güleç yaşamını yitirirken, annesi ve ablası ile durakta bekleyen Cihan Boğa, İsmail Sarı ile bisikleti ile yolda giden Abdullah Yıldırım yaralandı. Kaza sonrası yakalanan Sürücü Taner Emerce ile tali yoldan kontrolsüz olarak caddeye çıkarak kazaya neden olmakla suçlanan Murat Tunç tutuklandı.

SUÇSUZ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Haklarında, Bursa 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde 15 er yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Taner Emerce ile Murat Tunç'un yargılanmasına başlandı. Murat Tunç'un yöneltilen suçlamayı kabul etmediği duruşmada savunmasını yapan Taner Emerce, "Nilüfer Caddesi'nden 40- 50 kilometre süratle gidiyordum. Murat Tunç'un kullandığı kamyonet bir anda caddeye çıktı. Üzerime geliyordu. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Kamyonet şoförü Murat Tunç ise suçsuz olduğunu savundu.

Kazada ölen Enes Güleç'in babası Hasan Güleç ile yaralanan Ahmet Abdullah Yıldırım'ın sanıklardan şikayetçi oldukları duruşma yaralı diğer kişiler ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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