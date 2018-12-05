7 yaşındaki çocuğun cinayet şüphelisi babanın ailesine verilmesine tepki

SAMSUN'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Enis Adem Ş. (31) tarafından hastane otoparkında 19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Merve Ş.'nin (25) kızı A.Ş.'nin (7), savcılık talimatıyla cinayet zanlısının ailesine verilmesine genç kadının ailesi tepki gösterdi. Cinayete kurban giden Merve Ş.'nin kız kardeşi Eminegül Özcan A., yeğeninin kendilerine verilmesini isteyerek, "Kızımızı katilin yakınlarına teslim ettiler" dedi.

Olay, 2 Aralık Pazar günü, Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ'da oturan Enis Adem Ş. ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a yerleştiği öne sürülen eşi Merve Ş. arasında, otoparkta tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Enis Adem Ş., üzerinde taşıdığı bıçağı 1 çocuk annesi eşine art arda sapladı. Vücudunun 19 yerinden bıçaklanan Merve Ş., kanlar içinde yerde kaldı. Merve Ş., sağlık görevlileri tarafından otoparktan acil servise götürülürken, yaşamını yitirdi. Olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken polis ekiplerince yakalanan Enis Adem Ş., mahkemece tutuklandı.

Eşiyle yaklaşık 1 aydır sorunlar yaşadığı öne sürülen Merve Ş., Terme ilçesinde toprağa verilirken, çiftin kızı A.Ş. ise savcılık talimatıyla cinayet şüphelisi Enis Adem Ş.'nin halasına verildi.

'HAMİLEYKEN BIÇAK DAYADI'

Eşinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Merve Ş.'nin kız kardeşi Eminegül Özcan A., yeğeninin kendilerine verilmemesine tepki gösterdi. Öldürülen ablasının daha önce de eşinden defalarca şiddet gördüğünü belirten Eminegül Özcan A., "Ablam onunla beraberken o katil sürekli ablama şiddet uyguluyordu. Hatta ablam hamileyken boğazına bıçak dayayarak öldürmekle tehdit etmiş. Zaten çocuğa da iyi davranmıyordu. Ablam ondan ayrılıp Samsun'a geldiği zaman kocası çocuğu alıyordu. Çocuk tekrar bize geldiğinde yüzünde korkmuş gibi bir ifade oluyordu ve ağlıyordu. Yeğenim babasından çok korkuyordu. Şu anda da savcılık tarafından kızımız katilin kız kardeşine verildi. Biz cenaze işlemleri ile uğraşırken, kimseyi bulamadıkları için onlara teslim etmişler. Ancak biz kızımızı geri istiyoruz. Kızımızı katilin yakınlarına teslim ettiler. Onlar çocuğa da şiddet uygular. Üç gündür ne onlardan ne de çocuktan bir haber alıyoruz. Nereye götürdüler bilmiyoruz" dedi.

'KADINA ŞİDDET ARTIK SON BULSUN'

Kadına şiddet olaylarının son bulması temennisinde de bulunan Eminegül Özcan A., "Ablam gibi nice kadınlar kocaları tarafından canice öldürülüyor. Maalesef Türkiye'de kadına şiddet olayları artarak devam ediyor. Binlerce kadın bu şiddete maruz kalıp öldürülüyor. Artık kadına yönelik bu şiddet son bulsun" diye konuştu.



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