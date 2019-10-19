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7 yaşındaki çocuğa çarpan motosikletli kaçtı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Berat Şen (7) yaralandı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza, saat 13.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi...
GÜVENLİK 19.10.2019, 17:41
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Berat Şen (7) yaralandı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi'ndeki Sevinç Parkı önünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Şen'e çarptı. Şen'in yola savrulup yaralanırken, sürücüsü motosikletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Şen, sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Motosiklet sürücüsünün kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi'ndeki Sevinç Parkı önünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Şen'e çarptı. Şen'in yola savrulup yaralanırken, sürücüsü motosikletiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Şen, sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Motosiklet sürücüsünün kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
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