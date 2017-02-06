7 suçtan aranan şüpheli tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 7 ayrı suçtan aranan 23 yaşındaki Nurullah Çelebi tutuklandı.Güllerpınarı Mahallesi'nde dün devriye görevi yapan Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 7 ayrı suçtan aranması bulunan Nurullah Çelebi'yi yakaladı. Çok sayıda suç kaydı da bulunan Çelebi'nin üst aramasında kağıda sarılı halde 'Afgan esrarı' olarak nitelendirilen uyuşturucu ile bir şişe içerisinde sıvı hale getirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan Nurullah Çelebi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nurullah Çelebi, polis merkezinden çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Vizontele' filminde Cem Yılmaz'ın canlandırdığı 'Fikri' karakterinin unutulmaz repliği, "Zeki Müren de bizi görecek mi?" diye seslendi. Hırsızlık ve suç eşyasının satın alınması gibi 7 farklı suçtan aranan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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