Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kamu kuruluşu dev şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi
THY ve Halkbank hisseleri de...
Trump yönetimi Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı
Trump'a bir darbede Temyiz Mahkemesi'nden
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
 Sarı-lacivertliler çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu
Nefesler tutuldu, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

7 suçtan aranan şüpheli tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 7 ayrı suçtan aranan 23 yaşındaki Nurullah Çelebi tutuklandı. Güllerpınarı Mahallesi'nde dün devriye görevi yapan Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 7 ayrı suçtan aranması...

7 suçtan aranan şüpheli tutuklandı
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 7 ayrı suçtan aranan 23 yaşındaki Nurullah Çelebi tutuklandı.
Güllerpınarı Mahallesi'nde dün devriye görevi yapan Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 7 ayrı suçtan aranması bulunan Nurullah Çelebi'yi yakaladı. Çok sayıda suç kaydı da bulunan Çelebi'nin üst aramasında kağıda sarılı halde 'Afgan esrarı' olarak nitelendirilen uyuşturucu ile bir şişe içerisinde sıvı hale getirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Nurullah Çelebi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nurullah Çelebi, polis merkezinden çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Vizontele' filminde Cem Yılmaz'ın canlandırdığı 'Fikri' karakterinin unutulmaz repliği, "Zeki Müren de bizi görecek mi?" diye seslendi. Hırsızlık ve suç eşyasının satın alınması gibi 7 farklı suçtan aranan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI 

  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.