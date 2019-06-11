Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

7 silah, 6 bıçakla yakalanan silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

SİVAS'ta dün gece bir eve ateş açtıktan sonra otomobille kaçan ve aracında 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, bol miktarda fişek ve 6 bıçakla yakalanan Yavuz Ekinci tutuklandı.  Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Asmalı Sokakta...

7 silah, 6 bıçakla yakalanan silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı
SİVAS'ta dün gece bir eve ateş açtıktan sonra otomobille kaçan ve aracında 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, bol miktarda fişek ve 6 bıçakla yakalanan Yavuz Ekinci tutuklandı. 
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Asmalı Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan İbrahim Çoban'a ait eve akşam saatlerinde Yavuz Ekinci tarafından ateş açıldı. Binanın duvarına ateş açıp kaçan 38 LH 237 plakalı otomobilin peşine düşen polis ekipleri kısa süren kovalamacanın ardından aracı Toptancılar kavşağında durdurdu. Sürücü Yavuz Ekinci polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bol miktarda fişek ile 6 bıçak ele geçirildi. 
Olayın ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yavuz Ekinci, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328