7'nci katın penceresinden düşen Ayşe, toprağa verildi

İSTANBUL'un Beylikdüzü ilçesinde 7'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Ayşe Uzundemir (29), memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.Beylikdüzü'nde önceki gün Ayşe Uzundemir, ablasıyla birlikte yaşadığı 7'nci kattaki evlerinde, dengesini kaybedip pencereden düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uzundemir, doktorların yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Uzundemir’in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Zonguldak'ın Ereğli ilçesine getirilen Ayşe Uzundemir için Bozhane Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ayşe Uzundemir'in babası Ali Uzundemir taziyeleri kabul etti. Uzundemir, kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

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