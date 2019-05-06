7'nci kat balkonundan ölüme atladı

AYDIN'ın Efeler İlçesinde Sinan S. (26), 7'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Aslen Kayseri ile olan ve geçen yıl askerliğini yapıp Aydın'a yerleşen Sinan S., bir yakının kafeteryasında çalışmaya başladı. Bekar olan Sinan S., bugün saat 03.30 sıralarında, Yedieylül Mahallesi'ndeki apartmanın 7'nci katında bulunan evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Gürültüye koşan komşularının ihbarı üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinan S., Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Sinan S., doktorarın müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, Sinan S.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.



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