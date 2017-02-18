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7 milyon liralık Antepfıstığıyla kaçan tüccar, adliyede

Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 135 çiftçinin 7 milyon lira değerindeki 300 ton Antepfıstığı ile kayıplara karışan ve oğlu Yusuf Kumral'ın tutuklanmasının ardından polise teslim olan fıstık tüccarı Beşir Kumral, adliyeye...

7 milyon liralık Antepfıstığıyla kaçan tüccar, adliyede

Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 135 çiftçinin 7 milyon lira değerindeki 300 ton Antepfıstığı ile kayıplara karışan ve oğlu Yusuf Kumral'ın tutuklanmasının ardından polise teslim olan fıstık tüccarı Beşir Kumral, adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 135 fıstık üreticisinin 7 milyon lira değerindeki 300 ton Antepfıstığıyla ortadan kaybolan tüccar Beşir ve oğlu Yusuf Kumral’ın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada geçen Salı günü Yusuf Kumral yakalandı ve sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 300 ton Antepfıstığıyla ortadan kaybolan fıstık tüccarı Beşir Kumral ise, dün Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek polise teslim oldu. Beşir Kumral'ın, emniyetteki ifadesinde Antalya'ya kaçtığını ve kızının yanında kaldığını anlatarak oğlu Yusuf Kumral’ın yakalandığını öğrendikten sonra polise teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Beşir Kumral'ın ifadesiyle toplam 70 ton fıstık ele geçirildi. Beşir Kumral, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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