7 kişinin yaralandığı kazada itfaiye eri çocuğu havlu ile ısıtmaya çalıştı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan hafif ticari araçtaki, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İtfaiye eri, kazada hafif yaralanan ve korku yaşayan çocuğu sakinleştirip, havluya sararak ısıtmaya çalıştı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Muğla-Denizli yolunun Tavas ilçe çıkışında meydana geldi. Muharrem Kapancı (36) yönetimindeki 42 EEY 10 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp, tarlaya devrildi. Kazada, araçta bulunan sürücü Kapancı, Ali Soyuçok (32), Ayşe Kapancı (34) ile çocuklar, Berkay Kapancı (2), Aysima Kapancı (7), Elif Kapancı (4) ve Ramazan Erdem Kapancı (13) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazada hafif yaralanan ve korkup ağlayan 2 yaşındaki Berkay Kapancı, itfaiye eri tarafından ambulansa götürüldü. İtfaiye eri, soğuktan üşüyen minik Berkay'ı havluyla ısıtmaya çalışması ise dikkat çekti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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