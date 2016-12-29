7 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı kazada 5 sanığa ceza

SAMSUN'daki Eti Bakır İşletmeleri A.Ş.'de 300 ton ağırlığındaki amonyak tankının kapağının düşmesi sonucu 7 işçinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı kazayla ilgili yargılanan 8 sanığın duruşması sona erdi. 5 kişi ceza alırken, 3 kişi de beraat etti.

Samsun'un Tekkeköy İlçesi'nde bulunan Eti Bakır İşletmeleri A.Ş.'de 22 Kasım 2012 tarihinde, yeni yapılan 300 tonluk amonyak tankının kapağının demir parçalarının montajı sırasında kaza meydana geldi. Kapağın düşmesi sonucu 7 işçi öldü, 12 işçi de yaralandı. Başlatılan soruşturma sonucunda Eti Bakır İşletmeleri A.Ş. yöneticisi, amonyak tankının yapımını ihaleyle alan Çel-Kom şirketinin yetkilileri, bu şirketin işi yaptırdığı taşeron firmaların yetkilileri, buradaki çalışmaları kontrol etmekle görevli şirketin yetkilileri ve vinç operatörü olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İlyas Aydemir ve Barış Dündar tutuklanırken, 7 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama sırasında Barış Dündar ve İlyas Aydemir'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Taksirle 1'den fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçlamasıyla yargılanan 8 tutuksuz sanık bugün son kez hakim karşısına çıktı. Sanıklardan İsmail Çöka ile İlyas Aydemir duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar katılmazken, mağdur yakınları da duruşmayı izledi.

İsmail Çöka, mahkemeye verdiği ifadesinde, şöyle konuştu:

"Bu elim kazada hayatını kaybeden kişilerin şehit olduğunu düşünüyorum. Yaralılara da Allah'tan şifa diliyorum. Bu kazanın sebebi netleşmemiştir. Bu durumda benim hangi kusurum olduğu nasıl netleşecektir. Takdir mahkemenindir."

İlyas Aydemir ise "İstenmeyen vahim bir kazadır. Takdir mahkemenizindir. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu.

Kazada asli kusurlu olduğu belirtilen İsmail Çöka 10 yıl hapse çarptırıldı. Bu cezası daha sonra 182 bin 400 lira paraya çevrildi. Taşeron firma sahibi İlyas Aydemir, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Barış Dündar 5 yıl hapis cezası alıp bu ceza 36 bin 500 TL paraya, Hüseyin Bozkır, 4 yıl 2 ay ceza alıp cezası 30 bin 400 liraya, Yahya Kemal Bilgin 5 yıl hapse mahkum edilip cezası 60 bin 800 lira çevrildi. Sanıklardan Ertuğrul Konak, Serdal Dönmez ve Ahmet Özden beraat etti.



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