Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu
'Ailemle görüşmek istemiyorum'
2016'da 12 milyar liralık senet protesto edildi
1 milyon senet protesto edildi
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı

7 infaz koruma memuru FETÖ'den tutuklandı

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 7 infaz koruma memuru tutuklandı. İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet...

7 infaz koruma memuru FETÖ'den tutuklandı
İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 7 infaz koruma memuru tutuklandı.
İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şehrin çeşitli cezaevlerinde görevli 7 infaz koruma memuru, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ/PDY'nin kriptolu iletişim programı 'ByLock 'u kullandığı belirtildi. İnfaz koruma memurları, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı, sevk evrakı üzerinden 7 şüpheliyi tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Burada da ifade veren şüpheliler, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55