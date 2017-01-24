7 infaz koruma memuru FETÖ'den tutuklandı

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 7 infaz koruma memuru tutuklandı.

İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şehrin çeşitli cezaevlerinde görevli 7 infaz koruma memuru, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ/PDY'nin kriptolu iletişim programı 'ByLock 'u kullandığı belirtildi. İnfaz koruma memurları, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı, sevk evrakı üzerinden 7 şüpheliyi tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Burada da ifade veren şüpheliler, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı.