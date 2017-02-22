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7 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 8 polis tutuklandı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 8 polis tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma...

7 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 8 polis tutuklandı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA merkezli 7 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 8 polis tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Şubat'ta Şanlıurfa merkezli Osmaniye, İstanbul, Sakarya, Gaziantep, Mersin ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, 39 polis memuru ve 11 asker gözaltına aldı. Şanlıurfa'ya getirilerek sorgulaması tamamlanan ve 'ByLock' uygulaması kullandıkları belirlenen şüphelilerden 11 polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan polislerden 8'i tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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