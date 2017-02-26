7 ilde hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, () - ÇEŞİTLİ şehirlerde inşaatlardan malzeme çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, Kastamonu'da kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından çaldığı malzemelerle yakalandı.

Olay, gece saatlerinde İnönü Mahallesi'nde bulunan inşaatın önünde meydana geldi. İnşaatın önünde bekleyen bir araçtan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden biri araçla kaçarken diğer iki kişi de koşarak uzaklaştı. Otomobille kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından doğu çevre yolu üzerinde yakalandı. Araçta yapılan aramada inşaatlardan çalındığı tespit edilen lavabo ve fayanslar ve bazı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mutlu V.'nin 7 ayrı ilde inşaatlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla arandığı ortaya çıktı. Mutlu V., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, kaçan iki kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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