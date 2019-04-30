7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

ŞIRNAK merkezli 7 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'mahrem imam' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 muvazzaf ile 1emekli asker gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik araştırma yaptı. Araştırmalar örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kuran şüpheliler tespit edildi. Ardından da şüphelileri yakalamak için Şırnak ile Ankara, Trabzon, Hakkari, Siirt, Balıkesir ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda üsteğmen, teğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde 12 muvazzaf asker ile 1 emekli asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorguları devam ediyor.