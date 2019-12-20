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7 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
ŞANLIURFA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Şanlıurfa...
GÜVENLİK 20.12.2019, 17:29
ŞANLIURFA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Şanlıurfa merkezli İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bazıları aktif görevde olan, bazıları meslekten ihraç edilmiş, 5'i polis memuru ve 2'si öğretmen 12 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Şanlıurfa merkezli İzmir, Amasya, Adıyaman, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bazıları aktif görevde olan, bazıları meslekten ihraç edilmiş, 5'i polis memuru ve 2'si öğretmen 12 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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